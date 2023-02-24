Міністр культури Франції передала Україні 200 книжок

Міністр культури України Олександр Ткаченко з першою леді Оленою Зеленською, а також міністром культури Франції Рімоа-Абдул Малак відвідали Центральну бібліотеку ім.Т.Г.Шевченка для дітей у Києві.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє УНН.
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“У рамках проєкту підтримки української книговидавничої та бібліотечної справи пані Абдул Малак передала бібліотеці 100 дитячих книжок авторів українською мовою та 100 книжок для дорослих. Вдячний французьким партнерам за таку ініціативу”, – повідомив Ткаченко.
Також він зазначив, що “загалом під час зустрічі обговорили десятки питань. Одне з головних – активізація зусиль для збереження культурної спадщини, зокрема, у сфері діджиталізації: масштабне оцифрування музейних колекцій та об‘єктів нерухомої спадщини”.
Одним з важливих проєктів на порядку денному був проєкт “Ukraine. Out of Blackout”.
“Перші кроки вже були зроблені під час візиту Першої леді в Париж у грудні 2022 року, коли був підписаний меморандум з Лувром”, – зазначив міністр культури України.
Також Ткаченко повідомив, що були домовленості “продовжувати роботу та планувати масштабну виставку в Парижі в найближчій можливій перспективі. А також про сезони української культури”.
“Окремо наголосили на важливості підтримки митців та діячів культурної сфери саме в Україні, а також моду, підтримку та промоцію українських дизайнерів у Франції. Будемо вдячні за політичне лідерство Франції в цьому процесі”, – підкреслив він.
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