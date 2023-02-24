Міністр культури Франції передала Україні 200 книжок

Міністр культури України Олександр Ткаченко з першою леді Оленою Зеленською, а також міністром культури Франції Рімоа-Абдул Малак відвідали Центральну бібліотеку ім.Т.Г.Шевченка для дітей у Києві.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє УНН.

Читай також: ЄС надасть Україні 1 мільярд на швидке відновлення

“У рамках проєкту підтримки української книговидавничої та бібліотечної справи пані Абдул Малак передала бібліотеці 100 дитячих книжок авторів українською мовою та 100 книжок для дорослих. Вдячний французьким партнерам за таку ініціативу”, – повідомив Ткаченко.

Також він зазначив, що “загалом під час зустрічі обговорили десятки питань. Одне з головних – активізація зусиль для збереження культурної спадщини, зокрема, у сфері діджиталізації: масштабне оцифрування музейних колекцій та об‘єктів нерухомої спадщини”.

Одним з важливих проєктів на порядку денному був проєкт “Ukraine. Out of Blackout”.

“Перші кроки вже були зроблені під час візиту Першої леді в Париж у грудні 2022 року, коли був підписаний меморандум з Лувром”, – зазначив міністр культури України.

Також Ткаченко повідомив, що були домовленості “продовжувати роботу та планувати масштабну виставку в Парижі в найближчій можливій перспективі. А також про сезони української культури”.

“Окремо наголосили на важливості підтримки митців та діячів культурної сфери саме в Україні, а також моду, підтримку та промоцію українських дизайнерів у Франції. Будемо вдячні за політичне лідерство Франції в цьому процесі”, – підкреслив він.