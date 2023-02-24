У Києві відбувся прем’єрний показ воєнної екшн-драми «Мирний-21»

22 лютого в широкий прокат вийшла українська екшн-драма режисера Ахтема Сеітаблаєва про початок російського вторгнення на Луганщині. Після успішної презентації фільму для глядачів з Івано-Франківська, Львова та Хмельницького, стрічку показали у столичному кінотеатрі «Оскар».

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба компанія.

Читай також: Музика після 24-го лютого. Liatoshynskyi Capella виконає твори сучасних українських композиторів

Протягом усього тижня стрічка подорожувала українськими містами: показ за участі режисера стрічки та генерального продюсера Ахтема Сеітаблаєва, а також виконавця однієї з головних ролей Олексія Тритенко відбулися в Івано-Франківську, Львові та Хмельницькому. У кожному з міст в залі можна було зустріти українських військових, зокрема прикордонників, про чиї героїзм та звитягу йдеться у фільмі «Мирний-21». Вчора, 22 лютого, стрічку показали київським глядачам.

Підтримати авторів стрічки завітали зірки українського медіабізнесу та кіноіндустрії, зокрема актори Ада Роговцева, Олексій Суровцев, Інна Приходько, Максим Самчик, Леся Самаєва, Ольга Лук’яненко, Катерина Файн, Анастасія Цимбалару, Григорій Бокланов, Олександр та Марія Рудинські, Тарас Цимбалюк, Андрій Ісаєнко, продюсери Ірина Костюк, Сергій Созановський, Андрій Ризванюк, Єгор Олесов, сценарист Ярослав Войцешек, кіноблогери Віталій Гордієнко та Інна Гордєєва, журналіст та телеведучий Юрій Марченко, поетеса Тетяна Власова.



Спеціальний показ відвідала творча група фільму, серед них генеральний продюсер та режисер Ахтем Сеітаблаєв, співсценарист та чинний полковник ДПСУ Анатолій Коцюрба, автор ідеї та політик Павло Сушко, співпродюсерка Марія Дончик, оператор-постановник Юрій Король, актори Андрій Самінін, Євген Ламах, Олексій Тритенко, Андрій Мостренко, Максим Девізоров та Роман Ясіновський.

Перед показом у фойє кінотеатру пройшов брифінг за участю Ахтема Сеітаблаєва, Олексія Тритенка, чинного полковника Державної прикордонної служби та співсценариста фільму Анатолія Коцюрби, представниці фонду «Повернись живим» Вікторії Дворецької та заступниці голови Державного агентства України з питань кіно Юлії Шевчук.

«Для мене ця історія, в першу чергу, про довіру. Абсолютно переконаний в тому, що це фундаментальна річ у житті кожної людини. Довіра здатна або надихати, або руйнувати, або створювати дійсно міцне коло друзів та партнерів, міцну родину. Усім нам чудово відомо: якщо ми розпочинаємо якусь справу, то обов’язково спираємося на довіру. Ну і тим більше, коли йдеться про історію, головними персонажами якої є прикордонники, це про довіру солдатів до командира, своїх колег. Вперше я почув про цю історію у 2014 році, у циклі програм “Хоробрі серця”, і не повірив, тому що перед очима був приклад зовсім іншої ситуації і зовсім інших вчинків людей, які складали присягу боронити власну Батьківщину. Але от, через майже 8 років, ця історія, яка мене надзвичайно сильно емоційно зачепила, набула своїх конкретних обрисів у вигляді повнометражного художнього фільму», — поділився з журналістами та гостями заходу Ахтем Сеітаблаєв.

Історія про довіру і її відсутність на тлі подій, які розгортаються на Луганщині початку 2014 року. Головна тема розкривається через призму Луганського прикордонного загону, бійців якого сепаратисти та російські спецслужби марно намагаються змусити зрадити свою країну.

На титрах фільму глядачі аплодували стоячи. На останніх кадрах стрічки міститься присвята трагічно загиблому актору Павлу Лі, для якого ця роль наразі є останньою.

Враженнями після перегляду фільму поділився полковник Державної прикордонної служби України Сергій «Збруч» Дупляк, якого у стрічці зіграв актор Роман Ясіновський: «Фільм максимально наближений до реальності. Звичайно, що в такий короткий час втиснути все те, що там насправді відбувалося, — неможливо, але основні моменти відтворили, деякі об’єднали. Та попри це саму “канву” історії творці передали. І дозволили знов пережити те, що трапилося майже 9 років тому, передивитися ці моменти і побачити, що вони схожі на те, що трапилося в реальності… Особливо вдало відтворили територію розташування прикордонного загону візуально. У фільми використали мої спогади та спогади побратимів — обрали найяскравіші з них. Звичайно у фільм було місце для художнього відступу, адже це не документалістика, потрібно, щоб люди дивились і їм було цікаво».

Читай також: Міністр культури Франції передала Україні 200 книжок

«“Мирний-21”. Для когось – це назва військової кінострічки про відважних прикордонників, які на початку російської агресії у 2014 році не зрадили присязі і до останнього билися за свою землю. Для мене, моєї сім`ї та моїх побратимів Мирний-21 – це не просто назва фільму. Це реальна адреса управління Луганського прикордонного загону, частина нашого життя, де ми забезпечували охорону державного кордону і дали бій незаконним збройним формуванням, коли ті переважаючими силами спробували нас захопити. Для кожного з нас – це був відповідальний і важкий період. Переглядаючи стрічку відразу поринаєш в спогади, які довелося тоді пережити, повертаєшся до тих переживань і прийнятих рішень. Відтворений у фільмі прикордонний загін дуже схожий на реальний, що подумки переносило всіх нас в ті дні. Я вдячний режисеру та всій творчій команді за створення цієї картини, фільму про реальних прикордонників, про Героїв серед нас, які і зараз продовжують боронити Україну. Я вдячний всім прикордонникам, мужність і вчинки яких, надихнули команду на екранізацію їх подвигу. Вірю, що ми обов’язково повернемося в український Луганськ і в наш рідний загін», — Сергій Дейнеко, генерал-майор, Голова Державної прикордонної служби України.

Нагадаємо, що 10 гривень з кожного проданого квитка на фільм «Мирний-21» спрямують до Фонду компетентної допомоги армії «Повернись живим» на купівлю розвідувально-ударного комплексу (РУК) зі 120-мм мінометами для 111-ої окремої бригади територіальної оборони Луганської області. Ціль збору – 10,8 мільйона гривень. Кожен придбаний квиток наближає нас до Перемоги.

Партнером фільму також став український онлайн-сервіс виклику авто Uklon, з яким фільм має спільні цінності. Як і члени творчої команди, які з перших днів повномасштабного вторгнення доєднались до лав ЗСУ, ТрО, почали волонтерити й допомагати у боротьбі на всіх фронтах, драйвери сервісу не залишились осторонь: ризикували життям, доставляли гуманітарну допомогу, евакуювали людей з небезпечних ділянок. Про історії водіїв ви можете дізнатись на сторінці проєкту «Герої серед нас».

Яскравим доповненням заходу стали фотовиставки Олега Пальчика «Обличчя війни» та Олексія Дмитрашківського «По той бік миру» з кадрами м. Бучі до та після окупації, ініціаторами якої стали ТрО Медіа.

Партнери фільму — Державна Прикордонна Служба України, онлайн-сервіс виклику авто Uklon, Фонд компетентної допомоги армії «Повернись живим», Ощадбанк, мережа магазинів Фокстрот, мережа АЗК WOG, Лінія магазинів EVA.

Медіапартнери фільму — радіо «Країна ФМ», видання Liga.net та NV.ua.

Партнери заходу — ТМ «Карпатська Джерельна», бренд Львівське, снеки Flint та Big Bob Popcorn.

Фільм створено ISTMEN FILMS за підтримки Державного агентства України з питань кіно та UA Production.

Кінотеатральну дистрибуцію в Україні здійснюють FILM.UA Distribution та «Кіноманія».