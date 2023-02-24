Польща може відправити Україні перші 14 Leopard вже сьогодні — Bloomberg

Сьогодні, 24 лютого, Польща планує відправити Україні перші танки Leopard 2.

Про це пише Bloomberg.

За інформацією джерела, Польща передасть до річниці повномасштабного вторгнення 14 танків Leopard 2.

Сьогодні про це має оголосити прем’єр-міністр країни Матеуш Моравецький під час візиту до Києва.

Нагадаємо, танки Leopard 2 Україні також мають передати Німеччина, Іспанія, Канада та Португалія

Chas News розповідав, чим вражає танк Leopard 2, який допомагатиме звільняти Україну від окупантів.

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