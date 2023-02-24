У МОЗ розповіли, скільки медпрацівників загинуло за рік повномасштабної війни

З початку повномасштабної війни в Україні загинули 106 цивільних медичних працівників.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

«За цей рік 106 наших колег, медичних працівників, загинули, з них 33 – на робочому місці», — йдеться в повідомленні.

У МОЗ зазначили, що медичній системі вдалося вистояти, а медпрацівники вийшли на свої робочі місця у перший день вторгнення та продовжували рятувати пацієнтів.

Раніше очільник відомства повідомляв, що з початку війни в Україні пошкоджено 1218 медичних закладів, а збитки для системи охорони здоров’я оцінюють у десятки мільярдів доларів.

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