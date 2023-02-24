Повінь – зміна системи

Menu
Close

США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $2 млрд 

24.02.2023

Сполучені Штати надають Україні новий пакет безпекової допомоги на загальну суму $2 млрд.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Цензор.НЕТ 

Читай також: ЄС надасть Україні 1 мільярд на швидке відновлення

“Сьогодні Міністерство оборони оголошує про новий пакет допомоги у сфері безпеки, щоб підтвердити непохитну підтримку Сполучених Штатів хоробрих захисників України та зміцнити протиповітряну оборону України. Цей пакет, загальна сума якого становить 2 мільярди доларів, надається в рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI) як частина нашої відданості довгостроковій безпеці України”, – йдеться в повідомленні.

За даними Пентагону, пакет передбачає додаткові БПЛА та обладнання для боротьби з БПЛА та радіоелектронної боротьби, а також критичні запаси боєприпасів для артилерії та можливостей високоточного вогню, які зміцнять здатність України відбивати російську агресію.

Зокрема, пакет міститиме:

– додаткові боєприпаси для HIMARS;
– додаткові артилерійські снаряди калібру 155 мм;
– боєприпаси для реактивних систем з лазерним наведенням;
– CyberLux K8 UAS;
– Switchblade 600 UAS;
– Altius-600 UAS;
– Jump 20 UAS;
– засоби виявлення БПЛА та радіоелектронної боротьби;
– обладнання для розмінування;
– обладнання підтримки безпечного зв’язку;
– фінансування навчання, обслуговування та підтримки. 

  • ЄС виділить €7 мільйонів на проєкти зеленої розбудови українських міст
  • Франція допоможе у розвитку Чорнобильської зони – Міндовкілля
  • У Бучі завершується відновлення багатоповерхівки, що постраждала від ракетних обстрілів
  • Велика Британія долучається до міжнародної коаліції з відновлення української залізниці
  • Відновлення Херсона обговорили у Нідерландах
  • Вийшов комікс «Своя війна» про матір захисника «Азовсталі» з позивним «Орест»
  • Перший трейлер фільму «Памфір»: драма, яка відкрила світові справжню українську сутність, виходить у національний прокат вже з 23 березня 2023 року
  • У Європі перебуває 4,6 млн українців — віцепрем’єр-міністерка
  • З Литви в Україну відправили понад шість тисяч пакетів для крові
  • Україна отримає від США рідкісні БМП
  • У Нафтогазі заявили про збитки у $1 мільярд через війну
  • 10 гривень із кожного придбаного квитка на фільм «Мирний-21» передадуть фонду «Повернись живим»
  • Шмигаль розповів, скільки коштів вже акумулювати на відновлення України
 