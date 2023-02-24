США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $2 млрд 

Сполучені Штати надають Україні новий пакет безпекової допомоги на загальну суму $2 млрд.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Цензор.НЕТ
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“Сьогодні Міністерство оборони оголошує про новий пакет допомоги у сфері безпеки, щоб підтвердити непохитну підтримку Сполучених Штатів хоробрих захисників України та зміцнити протиповітряну оборону України. Цей пакет, загальна сума якого становить 2 мільярди доларів, надається в рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI) як частина нашої відданості довгостроковій безпеці України”, – йдеться в повідомленні.
За даними Пентагону, пакет передбачає додаткові БПЛА та обладнання для боротьби з БПЛА та радіоелектронної боротьби, а також критичні запаси боєприпасів для артилерії та можливостей високоточного вогню, які зміцнять здатність України відбивати російську агресію.
Зокрема, пакет міститиме:
– додаткові боєприпаси для HIMARS;
– додаткові артилерійські снаряди калібру 155 мм;
– боєприпаси для реактивних систем з лазерним наведенням;
– CyberLux K8 UAS;
– Switchblade 600 UAS;
– Altius-600 UAS;
– Jump 20 UAS;
– засоби виявлення БПЛА та радіоелектронної боротьби;
– обладнання для розмінування;
– обладнання підтримки безпечного зв’язку;
– фінансування навчання, обслуговування та підтримки.
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