США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на $2 млрд: що до нього увійде

Сьогодні, 24 лютого, США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на суму $2 млрд.
Про це повідомили у Пентагоні.
У рамках нового пакету Україна отримає:
- боєприпаси для HIMARS;
- артилерійські снаряди калібру 155 мм;
- боєприпаси для реактивних систем з лазерним наведенням;
- дрони CyberLux K8, Switchblade 600, Altius-600, Jump-20;
- засоби виявлення безпілотників та радіоелектронної боротьби;
- обладнання для розмінування;
- обладнання підтримки безпечного звʼязку;
- фінансування навчання, обслуговування та підтримки.
Допомогу надають за програмою Ініціативи безпекової допомоги Україні (USAI). У такому випадку озброєння закуповується у виробників, а не поставляється із запасів Міноборони США.
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