США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на $2 млрд: що до нього увійде

Сьогодні, 24 лютого, США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на суму $2 млрд.

Про це повідомили у Пентагоні.

У рамках нового пакету Україна отримає:

боєприпаси для HIMARS;

артилерійські снаряди калібру 155 мм;

боєприпаси для реактивних систем з лазерним наведенням;

дрони CyberLux K8, Switchblade 600, Altius-600, Jump-20;

засоби виявлення безпілотників та радіоелектронної боротьби;

обладнання для розмінування;

обладнання підтримки безпечного звʼязку;

фінансування навчання, обслуговування та підтримки.

Допомогу надають за програмою Ініціативи безпекової допомоги Україні (USAI). У такому випадку озброєння закуповується у виробників, а не поставляється із запасів Міноборони США.

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