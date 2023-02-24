СБУ викрила українського інтернет-провайдера, який надавав послуги терористам «ДНР» (фото)

СБУ викрила українського провайдера, який надавав послуги інтернет-зв’язку терористам так званої «ДНР та сплачував податки окупантам. Технічного директора компанії затримали на Прикарпатті.

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України.

За інформацією слідства, троє керівників донецького інтернет-провайдера у 2014 році після фейкового референдуму перереєстрували підприємство за законами «ДНР».

За інформацією СБУ, вони регулярно сплачували «податки» окупантам. А частину своїх прибутків вони «виводили» на підконтрольну Україні територію, обмінювали ці гроші на валюту та незаконно вивозили за кордон.

«Для цього ділки зареєстрували у Києві однойменне фіктивне підприємство і відкрили понад 30 банківських рахунків, на які нелегально переказували гроші, отримані від бізнесу в Донецьку», — розказали у пресслужбі.

Під час обшуків в офісах фіктивного підприємства та за місцем проживання підозрюваних у Києві та на Івано-Франківщині правоохоронці виявили майже 5 млн грн готівки у гривневому еквіваленті, ще 1,5 млн грн знаходились на рахунках в українських банках.

Правоохоронці затримали технічного директора компанії на Прикарпатті. Йому повідомили про підозру у сприянні терористичній діяльності (частина 1 статті 258-3 Кримінального кодексу України).

Наразі вирішують питання про взяття затриманого під варту, а також про оголошення у розшук інших керівників компанії, один з яких перебуває в окупованому Донецьку, а другий у Європі.

Також в СБУ додали, що на все нерухоме майно зловмисників в Україні на загальну суму у понад 20 млн грн наклали арешт.

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