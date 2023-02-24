У Києві за рік війни окупанти вбили 160 цивільних та пошкодили понад 700 будівель — Кличко

За рік повномасштабної війни у Києві 680 лунали тривоги, окупанти пошкодили у місті понад 700 будівель, убили 160 мирних мешканців, серед яких 5 дітей.
Про це у Telegram повідомив Віталій Кличко, мер Києва.
«Друзі! Рік широкомасштабної війни столиця оборонялася, жила і працювала. Ми — кожен на своєму місці — робили і робимо все для Перемоги й звільнення нашої держави від російського агресора. Я дякую всім киянам, які стояли пліч-о-пліч в перші дні і тижні, аби Київ вистояв. Дякую нашим воїнам, які героїчно б’ються за свободу України!», — написав Мер української столиці.
Також він надав цифри про реалії столиці за рік широкомасштабної війни:
- Повітряна тривога пролунала 680 разів.
- Пошкоджені понад 700 будівель. Зокрема, 417 багатоповерхових та 109 приватних будинків, а також 93 заклади освіти.
- «Київська служба порятунку» здійснила 48 виїздів на ліквідацію наслідків ракетних обстрілів у столиці.
- На місця ракетних атак та атак дронами бригади «швидкої» здійснили 929 виїздів, надали допомогу 713 пацієнтам.
- Загинули в столиці понад 160 цивільних мешканців, серед них — 5 дітей.
- Зареєстровані в Києві понад 229 тис. внутрішньо переміщених осіб, серед яких — 40 тис. дітей.
- Понад 8 тис. киян в перші місяці війни щоденно отримували допомогу від Гуманітарного штабу Києва.
- Гуманітарний штаб Києва залучив допомогу від 130 міжнародних партнерів.
- Метро, як укриття, приймало одночасно до 66 940 киян.
- Висадили в місті майже 6 тис. дерев.
- Одружились 24 852 пари.
- Розлучились 2 688 пар.
- Народилось 16 461 немовля: 8 507 хлопчиків та 7 954 дівчинки. Серед новонароджених — 278 двієнь та 4 трійні.
Згідно з останнім опитуванням, 95% українців вірять у перемогу України, а довіра до ЗСУ зросла до 97%.
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