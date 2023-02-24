У Києві за рік війни окупанти вбили 160 цивільних та пошкодили понад 700 будівель — Кличко

За рік повномасштабної війни у Києві 680 лунали тривоги, окупанти пошкодили у місті понад 700 будівель, убили 160 мирних мешканців, серед яких 5 дітей.

Про це у Telegram повідомив Віталій Кличко, мер Києва.

«Друзі! Рік широкомасштабної війни столиця оборонялася, жила і працювала. Ми — кожен на своєму місці — робили і робимо все для Перемоги й звільнення нашої держави від російського агресора. Я дякую всім киянам, які стояли пліч-о-пліч в перші дні і тижні, аби Київ вистояв. Дякую нашим воїнам, які героїчно б’ються за свободу України!», — написав Мер української столиці.

Також він надав цифри про реалії столиці за рік широкомасштабної війни:

Повітряна тривога пролунала 680 разів.

Пошкоджені понад 700 будівель. Зокрема, 417 багатоповерхових та 109 приватних будинків, а також 93 заклади освіти.

«Київська служба порятунку» здійснила 48 виїздів на ліквідацію наслідків ракетних обстрілів у столиці.

На місця ракетних атак та атак дронами бригади «швидкої» здійснили 929 виїздів, надали допомогу 713 пацієнтам.

Загинули в столиці понад 160 цивільних мешканців, серед них — 5 дітей.

Зареєстровані в Києві понад 229 тис. внутрішньо переміщених осіб, серед яких — 40 тис. дітей.

Понад 8 тис. киян в перші місяці війни щоденно отримували допомогу від Гуманітарного штабу Києва.

Гуманітарний штаб Києва залучив допомогу від 130 міжнародних партнерів.

Метро, як укриття, приймало одночасно до 66 940 киян.

Висадили в місті майже 6 тис. дерев.

Одружились 24 852 пари.

Розлучились 2 688 пар.

Народилось 16 461 немовля: 8 507 хлопчиків та 7 954 дівчинки. Серед новонароджених — 278 двієнь та 4 трійні.

Згідно з останнім опитуванням, 95% українців вірять у перемогу України, а довіра до ЗСУ зросла до 97%.

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