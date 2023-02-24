Розмитнення авто через «Дію» скасовується: у Верховній Раді провалили голосування

У п’ятницю, 24 лютого, Верховній Раді не вистачило голосів для ухвалення законопроєктів, які дозволили би розмитнення авто через сервіс «Дія».

Про це у Telegram повідомив Ярослав Железняк, нардеп від фракції «Голос».

За його словами, законопроєкт №7466 підтримали лише 212 депутатів, а №7468 — 206.

Нардеп уточнив, що було ще кілька голосувань по альтернативним законопроєктам, але вони також не отримали достатньої підтримки.

Законопроєкт №7466 передбачав зміну існуючої системи оподаткування легкових авто шляхом впровадження нової формули розмитнення. Планувалося, що до уваги не братимуть вартість транспортного засобу, а формула складатиметься з таких показників: вік, тип і об’єм двигуна та ексклюзивність транспортного засобу.

Законопроєкт №7468 у разі ухвалення вніс би зміни до Митного кодексу України. Порядок розмитнення авто через «Дію» мав виглядати наступним чином:

Особа купує авто.

Авторизується в «Дії».

Вводить VIN-код та вносить додаткові дані про авто.

«Дія» розраховує суму митних платежів.

Громадянин сплачує платежі.

Підписує декларацію в «Дії».

Автоматична система митного оформлення (АСМО) формує митну декларацію.

«Дія» відправляє дані до АСМО.

Авто приїжджає на кордон.

Інспектор перевіряє митну декларацію, документи та авто.

Банк проводить списання грошей.

Авто заїжджає в Україну.

Нагадаємо, що в «Дії» раніше запустили тестовий розрахунок вартості розмитнення авто, яка була б запроваджена у разі ухвалення необхідного законодавства. У Мінцифри тоді заявляли, що цифровізація розмитнення спростила б процес для українців та унеможливила б корупційні схеми.

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