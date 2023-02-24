Канада оголосила про новий пакет допомоги Україні у розмірі $32 млн

У п’ятницю, 24 лютого, Канада оголосила про надання Україні додаткової допомоги у сфері безпеки у розмірі $32 млн.

Про це повідомила Мелані Жолі, глава МЗС Канади.

«Канада твердо віддана справі підтримки безпеки та стійкості України, а також притягненню росії до відповідальності за її злочини та злочини», — йдеться у повідомленні.

Пакет допомоги містить:

$7,5 млн на розмінування;

понад $13 млн на зусилля щодо забезпечення підзвітності, у тому числі на боротьбу із сексуальним насильством в умовах війни;

понад $12 млн на протидію хімічним, біологічним, радіологічним та ядерним загрозам.

«Канада рада повідомити, що вона приєдналася до Консультативної групи з розслідування злочинів для України (ACA) разом зі Сполученими Штатами, Великобританією та Європейським союзом. ACA безпосередньо підтримуватиме зусилля підрозділів з розслідування воєнних злочинів Офісом генеральної прокуратури України щодо документування, збереження та аналізу доказів воєнних злочинів та інших злочинів, скоєних в Україні, для притягнення винних до відповідальності», — додала Мелоні.

Нагадаємо, 24 лютого США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на $2 млрд.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.