У музеї Голодомору презентували документальний фільм «Стерти націю» про злочини росії

Національний музей Голодомору-геноциду презентував документальний фільм про злочини росії проти української культурної спадщини «Стерти націю» польського режисера Томаша Ґживачевського.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».
Читай також: USAID передає “Укргазвидобуванню” 6 тисяч тонн метанолу
«Нині росіяни з великою ненавистю вбивають наших людей та нищать все, що ідентифікує нас українцями. Жертви серед цивільного населення щодня, руйнування культурної спадщини й інфраструктури – все це наслідки дій орди, отруєної пропагандою. Але ми знаємо, що настане час нашої Перемоги й росія відповідатиме за всі злочини. А цей фільм допоможе показати міжнародним партнерам масштаби агресії», – сказав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.
Документальний фільм «Стерти націю» розповідає про злочини росії проти культурної спадщини України, він знятий на замовлення Національного інституту культурної спадщини Польщі у межах діяльності Центру підтримки культури в Україні. Окремі епізоди свідомого знищення українських пам’яток у Львові, Києві, Чернігові, Іванкові, Харкові, Ізюмі та Богородичному дозволяють уявити масштаб злочинів росії, які вона прагне приховати.
Під час презентації йшлося також про проєкт «Пропаганда, яка вбиває», створений Національним музеєм Голодомору-геноциду. У його межах на конкретних прикладах розвінчуються типові російські наративи та демонструються їхні справжні завдання, аналізується вплив російської пропаганди на формування ненависті до українців.
“Вир антиукраїнської риторики з неприхованими закликами до геноциду зараз також несеться в сучасній рф. Саме за такою схемою діяла пропаганда в сталінські та загалом радянські часи – створити образ ворога та кидати на його «знешкодження» всі можливі засоби”, – наголосили у МКІП.
- ЄС виділить €7 мільйонів на проєкти зеленої розбудови українських міст
- Франція допоможе у розвитку Чорнобильської зони – Міндовкілля
- З Литви в Україну відправили понад шість тисяч пакетів для крові
- Україна отримає від США рідкісні БМП
- У Нафтогазі заявили про збитки у $1 мільярд через війну
- 10 гривень із кожного придбаного квитка на фільм «Мирний-21» передадуть фонду «Повернись живим»
- Шмигаль розповів, скільки коштів вже акумулювати на відновлення України
- У Бахмуті залишаються 6 тис. мирних жителів, — Верещук
- Зеленський увів в дію рішення РНБО про санкції проти Московської біржі та російських банкірів
- Українську монету визнали найкращою в світі
- Суд дозволив забудувати багатоповерхівками 16 гектарів біля музею в Пирогові
- Іспанія виділить €1,5 мільйона на створення культурного хабу у Львові