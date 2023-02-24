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У музеї Голодомору презентували документальний фільм «Стерти націю» про злочини росії

24.02.2023

Національний музей Голодомору-геноциду презентував документальний фільм про злочини росії проти української культурної спадщини «Стерти націю» польського режисера Томаша Ґживачевського.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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«Нині росіяни з великою ненавистю вбивають наших людей та нищать все, що ідентифікує нас українцями. Жертви серед цивільного населення щодня, руйнування культурної спадщини й інфраструктури – все це наслідки дій орди, отруєної пропагандою. Але ми знаємо, що настане час нашої Перемоги й росія відповідатиме за всі злочини. А цей фільм допоможе показати міжнародним партнерам масштаби агресії», – сказав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Документальний фільм «Стерти націю» розповідає про злочини росії проти культурної спадщини України, він знятий на замовлення Національного інституту культурної спадщини Польщі у межах діяльності Центру підтримки культури в Україні. Окремі епізоди свідомого знищення українських пам’яток у Львові, Києві, Чернігові, Іванкові, Харкові, Ізюмі та Богородичному дозволяють уявити масштаб злочинів росії, які вона прагне приховати.

Під час презентації йшлося також про проєкт «Пропаганда, яка вбиває», створений Національним музеєм Голодомору-геноциду. У його межах на конкретних прикладах розвінчуються типові російські наративи та демонструються їхні справжні завдання, аналізується вплив російської пропаганди на формування ненависті до українців.

“Вир антиукраїнської риторики з неприхованими закликами до геноциду зараз також несеться в сучасній рф. Саме за такою схемою діяла пропаганда в сталінські та загалом радянські часи – створити образ ворога та кидати на його «знешкодження» всі можливі засоби”, – наголосили у МКІП.

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