Популяризація літератури: у Франції створили фонд для перекладу українських творів

У Франції популяризують українську літературу завдяки новоствореному фонду для перекладів творів із української на французьку мову.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».
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“Ми створили фонд, який допоможе здійснювати переклади з української мови на французьку. У такий спосіб українська література буде популяризуватися у Франції. Водночас передбачається популяризація французької літератури в Україні через переклади. Зокрема, нещодавно ми профінансували переклад українською мовою творів французької літератури – перші книжки сьогодні передадуть в бібліотеки”, – зазначила міністерка культури Франції Ріма Абдул-Малак.
Також міністерка повідомила, що підтримка митців, які знайшли тимчасовий притулок у Франції, та тих, хто залишився працювати в Україні, триватиме. Абдул-Малак нагадала, що одними із основних напрямків допомоги Україні залишаються збереження культурно-історичних пам’яток і підтримка кінематографістів.
“Ми започаткували Європейський фонд допомоги українському кіно для підтримки українських продюсерів, режисерів й допомоги у створенні сучасних фільмів про Україну та за участі України. До середини березня триває конкурс на подання проєктів”, – підкреслила міністерка.
Своєю чергою, очільник МКІП зауважив, що культурна співпраця держав вже триває тисячу років, і саме зараз вона особливо актуальна. Він також підкреслив, що за рік повномасштабного вторгнення українська культура стала більш відомою у Франції, через що з’явилися можливості співпраці між театрами, колективами, кінематографістами.
“Я щиро вдячний за підтримку Франції – від збереження культурної спадщини, підтримки наших кінематографістів та боротьби з дезінформацією”, – додав Ткаченко.
Міністерка культури Франції Ріма Абдул-Малак прибула сьогодні з першим візитом до Києва. Екскурсію Києвом посадовиця розпочала із відвідин Музею війни.
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