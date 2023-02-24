Штати дадуть Україні $7 мільйонів для відновлення об’єктів культурної спадщини

Держдепартамент США виділив у рамках окремої ініціативи $7 мільйонів на підтримку зусиль України щодо захисту її культурної спадщини в умовах масштабної агресії з боку росії.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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«Ініціатива була розроблена для підтримки зусиль України із захисту та відновлення збитків, завданих об’єктам і колекціям української культурної спадщини, а також для розширення та зміцнення державно-приватного партнерства з громадянським суспільством в Україні», – зауважили в Держдепі.

При цьому відбуватиметься взаємодія з Мінкультури та інформаційної політики України, українськими громадськими організаціями та міжнародними партнерами. Ініціатива надаватиме пріоритет об’єктам культурної спадщини та колекціям, які безпосередньо постраждали від жорстокої війни рф в Україні.