Пресконференція Володимира Зеленського в річницю повномасштабного вторгнення: де дивитись трансляцію

У п’ятницю, 24 лютого, в роковини повномасштабного російського вторгнення в Україну президент Володимир Зеленський дає у Києві пресконференцію.

З міркувань безпеки деталі, а саме місце та час проведення заходу, не розкривали до останнього.

Востаннє у такому форматі Володимир Зеленський спілкувався з журналістами 26 листопада 2021 року. Тодішній пресмарафон був присвячений екватору його каденції.

Повномасштабна війна в Україні — як все почалося

Вранці 24 лютого 2022 року російські окупаційні війська атакували українські міста. Українці розбудили ракетні удари по всій країні, а потім наземні війська ворога пішли в наступ.

Зокрема, білорусь представила себе як плацдарм для російських військових, які намагалися прорватися та зайняти північні області України.

Внаслідок цього білорусь отримала свій санкційний пакет. Проте через рік вони так і не наважилися на пряму участь у війні в Україні.

Сьогодні у всьому світі відбуваються велелюдні протести. До них мають долучаються як іноземці, так і українці, що нині вимушено опинилися за кордоном. Окремі акції у європейських столицях відбулися напередодні, у багатьох містах замайоріли синьо-жовті прапори.

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