Найбагатші росіяни за рік війни в Україні втратили $67 млрд — Bloomberg

23 російські мільярдери, які входили до числа 500 найбагатших людей світу, за рік після російського вторгнення в Україну втратили $67 млрд — 20% від їхніх загальних статків. Станом на 23 лютого 2022 року вони сукупно мали $339 млрд власного капіталу.

Про це повідомляє Bloomberg.

Найбільше постраждав Олексій Мордашов, основний власник ПАТ «Северсталь», одного з найбільших виробників сталі в росії. Після вторгнення рф в Україну втратив $6,7 млрд, зараз його статки становлять $19,8 млрд.

Другий за величиною спад належить іншому металургійному магнату Володимиру Лісіну. Голова правління компанії «Новолипецький металургійний комбінат» за останній рік втратив $5,8 млрд, унаслідок чого його статки скоротилися до $20,5 млрд.

Андрій Гурʼєв, навпаки, з початку війни заробив $2,1 млрд завдяки різкому зростанню вартості акцій «ФосАгро» — одного з найбільших виробників фосфорних добрив у Європі. Він засновник компанії, а його родина — її найбільший акціонер.

Нагадаємо, 24 лютого міжнародна група з протидії відмиванню грошей призупинила членство росії. Там зазначили, що вторгнення росії в Україну суперечить основним принципам організації.

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