Велика пресконференція: що сказав Зеленський про війну, «мирний план» Китаю та власні помилки

24 лютого президент Володимир Зеленський провів велику пресконференцію для українських та іноземних журналістів з нагоди річниці початку російського вторгнення.

Chas News зібрав найважливіші та найцікавіші відповіді президента.

Що необхідно для перемоги чи можлива вона у 2023 році?

«Я дійсно дуже хочу (щоб перемога була уже у 2023 році – ред.) і вважаю, якщо кожен з нас – і партнери, і ми всередині – будемо лишатись міцним кулаком, і якщо наші партнери будуть об’єднані заради нашої перемоги, – бо це перемога цінностей – якщо вони дотримають всі свої слова і витримають свої терміни і це не просто буде бла-бла-бла, то я в це вірю».

«Тож якщо всі ми зробимо важливу домашню роботу, то неминуче нас очікує перемога. Я впевнений, що перемога буде. Я хочу, щоб цього року. У нас для цього є все: мотивація, впевненість, друзі, дипломатія, ви. Ми об’єднали всі сили проти цієї навали».

Оцінка «мирного плану» Китаю

«Мені здається, що це був не мирний план Китаю — він просто показав свої думки щодо цього. Те, що Китай почав говорити про Україну — це дуже непогано. Питання в тому, що йде за словами і який буде результат для нас. Там говориться про територіальну цілісність, але не вказано якої країни саме. Але наша цілісність порушена. Там говориться про ядерну безпеку. Це важливо. Це співпадає з інтересами світу. […] Є думки, з якими ми не погоджуємося, але тим не менш, це вже щось».

«Поки що я сприймаю це як сигнал. Я не знаю, що буде далі. Це залежить від наступних кроків. Я хочу вірити, що Китай буде на боці справедливого миру, а це значить — на нашому боці. Я дуже хочу вірити, що Китай не буде постачати зброю росії. Для мене це дуже важливо, це пункт номер один… Я роблю все, щоб не допустити цього»

Найстрашніший день за час повномасштабної війни

«Найстрашніший день… Напевно, Буча. Те, що я побачив, коли ми її деокупували. Було дуже страшно, ми побачили, що диявол не десь там, а тут на землі».

Хто найбільше розчарував з команди

«Ті, хто поїхали 24 лютого, хто повинен був керувати державою або охороняти її, битися за неї допомагати її обороняти, всі ці люди мене розчарували».

Яка найбільша помилка президента під час великої війни

«Не знаю, мені здається, їх було достатньо. Зранку до ночі я роблю вибір, я жива людина. Тому я впевнений, що я помиляюся. Та головне, щоб у мене, як у президента, не було фатальних помилок, через які я, гарант Конституції і гарант захисту державви, можу її з вами втратити. Слава богу, такої помилки не було».

Яким днем Зеленський найбільше пишається за час війни

«День перемоги — це мій найщасливіший день. Майбутній».

Чи сів би Зеленський за стіл переговорів із путіним, якби це запропонував президент Туреччини Реджеп Ердоган

«Я говорив йому (Ердогану, — ред.) ще до війни, я говорив багатьом: «Посадіть путіна за стіл переговорів. Не можна допустити ризиків повномасштабної війни». Він не зміг тоді це зробити. І не тільки він. Зараз він вважає, що може. Але ми не можемо. Це не та вже людина. Там нема з ким говорити».

Про можливість поставок західних літаків

«Ми відкриваємо тренування з Британією. Сьогодні в мене була зустріч з прем’єром Польщі Моравецьким: ми відкриваємо можливість навчання на F16. У нас є реальне відчуття, що ще із трьома європейськими державами у нас буде можливість отримати ці навчання і літаки. Ви ж розумієте, що диму без вогню не буває. Деякий термін для цього потрібен. Ми хочемо пришвидшити ці процеси. Вони складні, але це і є комплексний захист неба».

Про можливість признечення міністром оборони Кирила Буданова

«Ті чи інші рішення, які я приймаю на Ставці Верховного головнокомандувача про безпеку нашої держави я публічно не обговорюю. Одні з таких рішень — це безпекова ситуація в деяких регіонах і деяких інституціях. Де в мене були думки не суто щодо цього міністерства, а суто до інфраструктури, яка повинна забезпечувати нам безпеку. Посилити це військовими або розвідниками, або службовцями. Посилити це. Це стосується ситуації в деяких прикордонних регіонах, а також це стосується контактних ліній з тимчасово окупованими територіями. Якщо б я хотів призначити міністром оборони нашого головного розвідника, ми б робили це виключно кроками українського законодавства».

Про Придністров’я

«Вони (росіяни — ред.) чітко розуміють, що ми поважчаємо територіальну цілісність Молдови і ми вважаємо, що територія Придністров’я – це територія незалежної держави Молдова, і вони провокують постійно. З самого початку війни були з території Придністров’я постріли в нашу сторону. Вони хотіли, щоб ми зайшли».

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