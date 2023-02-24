25 лютого 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 25 лютого

Сьогодні в Україні відзначають День інженерно-авіаційної служби авіації ЗСУ.

В Грузіїї — День радянської окупації.

В Угорщині — День пам’яті жертв комуністичних диктатур.

В Кувейті сьогодні — Національний день. Його святкують у річницю коронації 1950 року Абдулли ас-Саліма ас-Сабаха, за якого у 1961-му країна здобула незалежність від Великої Британії.

На Філіппінах відзначають День влади народу — на честь закінчення Лютневої революції 1986 року, коли громадський опір і протести проти насильства режиму та фальсифікації виборів призвели до повалення 20-річної диктатури Фердинанда Маркоса і відновлення демократії в країні.

Яке релігійне свято 25 лютого

Сьогодні православна церква вшановує пам’ять Олексія Чудотворця, митрополита Київського і всієї Русі у 1354—1378 роках.

Народився він в родині чернігівських бояр, при хрещенні отримав ім’я Єлевферій. Юнаком залишив батьків, вступив до Богоявленського монастиря і прийняв чернечий постриг, отримавши ім’я Олексій. 1354 року Олексія зробили митрополитом Київським і всієї Русі.

Чудотворцем Олексія назвали після того, як він, за переказами, зцілив від сліпоти дружину хана Джанібека Тайдулу. Помер святий 1378 року.

День ангела 25 лютого

Іменини в цей день святкують Олексій, Марія, Євген, Антон.

Які історичні події стались 25 лютого

1570 — папа Пій V видав буллу, в якій піддав анафемі англійську королеву Єлизавету I.

1573 — Іван Федоров заснував друкарню у Львові

1791 — Конгрес США затвердив Перший банк США з монопольним загальнонаціональним статусом.

1836 — американець Семюел Кольт отримав перший патент на шестизарядний револьвер 45-го калібру

1940 — відбулася перша телетрансляція хокейного матчу —між клубами НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» і «Монреаль Канадієнз».

1947 — Контрольна рада союзників формально ліквідувала Пруссію.

1956 — на XX з’їзді КПРС Микита Хрущов виступив із доповіддю «Про культ особи та його наслідки», присвяченою засудженню культу особистості Йосипа Сталіна.

1956 — в США курка знесла яйце вагою 454 г.

1982 — Європейський суд постановив, що батьки мають право забороняти тілесні покарання дітей у школах.

1986 — Корасон Акіно стала першою жінкою-президентом на Філіпінах та у всій Азії.

1994 — теракт у Печері патріархів (Хеврон, Палестина), вчинений ортодоксальним євреєм, забрав життя 29 мусульман. Після того доступ до печери поділили за релігіями.

2010 — у Києві відбулася інавгурація президента України Віктора Януковича.

Хто народився 25 лютого

1555 — Алонсо Лобо, іспанський композитор.

1591 — Фрідріх Шпее, німецький релігійний поет.

1643 — Ахмед II, султан Османської імперії.

1707 — Карло Ґольдоні, італійський драматург.

1778 — Хосе де Сан-Мартін, діяч аргентинської революції, генерал, національний герой Аргентини і Перу.

1841 — П’єр-Огюст Ренуар, французький художник.

1842 — Карл Май, німецький письменник.

1871 — Леся Українка, українська поетеса.

1873 — Енріко Карузо, італійський оперний співак.

1887 — Лесь Курбас, український актор, режисер, реформатор українського театру.

1905 — Павло Вірський, український хореограф, балетмейстер, організатор Національного ансамблю танцю України.

1917 — Ентоні Берджес, англійський письменник.

1943 — Джордж Гаррісон, гітарист гурту The Beatles.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.