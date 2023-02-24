25 лютого 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 25 лютого
Сьогодні в Україні відзначають День інженерно-авіаційної служби авіації ЗСУ.
В Грузіїї — День радянської окупації.
В Угорщині — День пам’яті жертв комуністичних диктатур.
В Кувейті сьогодні — Національний день. Його святкують у річницю коронації 1950 року Абдулли ас-Саліма ас-Сабаха, за якого у 1961-му країна здобула незалежність від Великої Британії.
На Філіппінах відзначають День влади народу — на честь закінчення Лютневої революції 1986 року, коли громадський опір і протести проти насильства режиму та фальсифікації виборів призвели до повалення 20-річної диктатури Фердинанда Маркоса і відновлення демократії в країні.
Яке релігійне свято 25 лютого
Сьогодні православна церква вшановує пам’ять Олексія Чудотворця, митрополита Київського і всієї Русі у 1354—1378 роках.
Народився він в родині чернігівських бояр, при хрещенні отримав ім’я Єлевферій. Юнаком залишив батьків, вступив до Богоявленського монастиря і прийняв чернечий постриг, отримавши ім’я Олексій. 1354 року Олексія зробили митрополитом Київським і всієї Русі.
Чудотворцем Олексія назвали після того, як він, за переказами, зцілив від сліпоти дружину хана Джанібека Тайдулу. Помер святий 1378 року.
День ангела 25 лютого
Іменини в цей день святкують Олексій, Марія, Євген, Антон.
Які історичні події стались 25 лютого
1570 — папа Пій V видав буллу, в якій піддав анафемі англійську королеву Єлизавету I.
1573 — Іван Федоров заснував друкарню у Львові
1791 — Конгрес США затвердив Перший банк США з монопольним загальнонаціональним статусом.
1836 — американець Семюел Кольт отримав перший патент на шестизарядний револьвер 45-го калібру
1940 — відбулася перша телетрансляція хокейного матчу —між клубами НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» і «Монреаль Канадієнз».
1947 — Контрольна рада союзників формально ліквідувала Пруссію.
1956 — на XX з’їзді КПРС Микита Хрущов виступив із доповіддю «Про культ особи та його наслідки», присвяченою засудженню культу особистості Йосипа Сталіна.
1956 — в США курка знесла яйце вагою 454 г.
1982 — Європейський суд постановив, що батьки мають право забороняти тілесні покарання дітей у школах.
1986 — Корасон Акіно стала першою жінкою-президентом на Філіпінах та у всій Азії.
1994 — теракт у Печері патріархів (Хеврон, Палестина), вчинений ортодоксальним євреєм, забрав життя 29 мусульман. Після того доступ до печери поділили за релігіями.
2010 — у Києві відбулася інавгурація президента України Віктора Януковича.
Хто народився 25 лютого
1555 — Алонсо Лобо, іспанський композитор.
1591 — Фрідріх Шпее, німецький релігійний поет.
1643 — Ахмед II, султан Османської імперії.
1707 — Карло Ґольдоні, італійський драматург.
1778 — Хосе де Сан-Мартін, діяч аргентинської революції, генерал, національний герой Аргентини і Перу.
1841 — П’єр-Огюст Ренуар, французький художник.
1842 — Карл Май, німецький письменник.
1871 — Леся Українка, українська поетеса.
1873 — Енріко Карузо, італійський оперний співак.
1887 — Лесь Курбас, український актор, режисер, реформатор українського театру.
1905 — Павло Вірський, український хореограф, балетмейстер, організатор Національного ансамблю танцю України.
1917 — Ентоні Берджес, англійський письменник.
1943 — Джордж Гаррісон, гітарист гурту The Beatles.
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