«Мирний план» Китаю вигідний лише росії — Байден

Президент США Джо Байден розкритикував позицію Китаю щодо війни росії проти України, заявивши, що вона підігрує інтересам Кремля.

Про це він сказав 25 лютого в інтерв’ю ABC News, цитує CNN.

«Якщо путін аплодує цьому, то як це може бути добре? Я не шуткую, я максимально серйозний. Я не бачив у плані нічого, що вказувало б на те, що є щось, що було б вигідно комусь, окрім росії, якщо дотримуватися китайського плану», — заявив президента США.

Байден також категорично відкинув ідею участі Китаю як посередника у мирних переговорах між рф та Україною.

«Ідея про те, що Китай буде вести переговори щодо результатів війни, яка є абсолютно несправедливою для України, просто нераціональна», — сказав Байден.

Коментуючи можливість постачання Китаєм зброї до росії, голова Білого дому сказав, що у такому випадку Пекін зіткнеться з такими ж «суворими санкціями» як і Москва.

«Мирний план» Китаю: основні пункти

24 лютого МЗС Китаю опублікував документ з 12 пунктів, у якому виклав свою позицію щодо війни росії в Україні. При цьому «війна» у ньому називається «українською кризою».

У першому пункті йде мова про повагу до суверенітету усіх країн та гарантування їхньої територіальної цілісності, однак у цьому контексті не згадується Україна.

Також документ закликає до забезпечення безпеки АЕС, незастосування ядерної зброї та продовження дії «зернової угоди». Водночас Китай виступив проти «менталітету холодної війни» і «односторонніх санкцій» та закликав до припинення бойових дій і проведенням мирних переговорів між Києвом та Москвою.

Як Зеленський відреагував на «мирний план» Китаю

Президент Володимир Зеленський на пресконференції заявив, що це «був не мирний план Китаю — він просто показав свої думки щодо цього». За його словами, не з усіма думками Україна погоджується, однак «дуже непогано», що КНР долучилася до обговорення цієї теми.

«Я не знаю, що буде далі. Це залежить від наступних кроків. Я хочу вірити, що Китай буде на боці справедливого миру, а це значить — на нашому боці. Я дуже хочу вірити, що Китай не буде постачати зброю росії. Для мене це дуже важливо, це пункт номер один… Я роблю все, щоб не допустити цього», — сказав Зеленський.

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