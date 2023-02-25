Євросоюз погодив десятий пакет антиросійських санкцій

Пізно ввечері 24 лютого країни Європейського Союзу погодили десятий пакет санкцій проти росії. Про це повідомило шведське головування у Раді ЄС.

«Спільними зусиллями держави-члени ЄС запровадили найпотужніші та найширші санкції за всю історію, щоб допомогти Україні перемогти у війні. ЄС залишається єдиним цілим з Україною та українським народом. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно», — йдеться у повідомленні.

Десятий пакет санкцій включає обмеження на експорт до росії продукції подвійного призначення та технологій, цільові обмежувальні заходи проти фізичних та юридичних осіб, які підтримують війну, поширюють пропаганду або постачають безпілотники тощо.

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