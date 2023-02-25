Байден «поки що» виключає поставку Україні винищувачів F-16

Президент США Джо Байден «поки що» виключив можливість поставок сучасних американських винищувачів Україні. Про це він сказав в інтерв’ю ABC News.

Коли журналіст запитав: «Ви не думаєте, що йому (Зеленському — ред.) зараз потрібні F-16?», голова Білого дому відповів: «Ні, йому зараз не потрібні F-16».

На уточнення, чи означає це, що Україна «ніколи» не отримає літаки, Байден сказав, що неможливо точно знати, чого потребуватиме українська оборона у майбутньому.

«Я поки що виключаю це», — заявив Байден.

Натомість він наголосив, що США надають озброєння, яке, «думку наших досвідчених військових, потребує Україна.

«Йому (Зеленському — ред.) потрібні танки, йому потрібна артилерія, йому потрібна протиповітряна оборона, в тому числі ще один HIMARS. Є речі, які йому потрібні зараз, і ми передаємо їх йому, щоб вони були в змозі досягти успіху цієї весни і цього літа, що переходить в осінь», — сказав Байден.

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