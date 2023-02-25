Як жили вокзал і метро в Києві в перші дні війни: фоторепортаж Сhas News

Рік тому, 24 лютого 2022 року, росія вдерлась в Україну і життя мирних українців. Мешканці нашої країни прокинулись під звуки вибухів. Одні поспішили залишити столицю, інші шукали безпеки від обстрілів в метро.

На другий день великої війни, 25 лютого, фотокор Сhas News побувала в київській підземці і на центральному вокзалі. Рік по тому ми згадуємо емоції, які тоді переживали мешканці Києва.

Столичне метро почало працювати як укриття і стало прихистком від ракетних обстрілів

Із карематами, термосами, а то й просто на холодній підлозі кияни ховались від обстрілів у метро. Протягом всієї війни воно слугує укриттям під час повітряних тривог.







На київському вокзалі зібрався натовп бажаючих поїхати до більш безпечних місць

З початком війни кияни почали їхати на більш безпечний Захід. Хто не мав власної автівки, поспішав на вокзал. І там з перших днів утворився натовп.

Згодом Укрзалізниця запровадила безкоштовні потяги на захід країни. Потрапити до них було нелегко, їхали вони переповненими. Люди стояли по десять годин в коридорах і навіть туалетах.

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