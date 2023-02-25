Китай розглядає можливість поставок до росії дронів, набоїв та артилерії — американські ЗМІ

Одразу кілька впливових американських ЗМІ з посиланням на джерела у розвідці та уряді повідомили, що Китай останній часом розглядає можливість поставок зброї до росії.

CNN пише, китайське керівництво останні місяці «активно обговорює» задоволення запитів росії на безпілотники та боєприпаси для стрілецької зброї і «зараз схиляється до таких поставок».

За даними джерел Politico, мова йде про можливість поставок до росії безпілотників, боєприпасів та стрілецької зброї.

Натомість The Wall Street Journal пише, що Китай може передати артилерію та інші озброєння, «щоби допомогти російським силам відбити очікуваний український контрнаступ цього літа».

При цьому усі видання зазначають, що Пекін ще не прийняв остаточного рішення і наразі не поставляє зброю та боєприпаси до росії. Офіційно влада Китаю також запевняє, що не збирається постачати озброєння жодній із сторін.

Разом з тим президент США Джо Байден заявив, що у разі, якщо КНР все таки почне такі поставки, то проти неї також введуть «суворі санкції».

Нагадаємо, напередодні німецьке видання Spiegel повідомило, що росія веде перемовини з китайським виробником безпілотників Xi’an Bingo Intelligent Aviation Technology про виробництво дронів-камікадзе для рф.

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