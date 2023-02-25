СБУ затримала у Куп’янську колаборанта, який фабрикував справи проти українців

Служба безпеки затримала колаборанта, який під час окупації Куп’янська влаштувався «експертом» до мвс рф і фабрикував справи проти українців

За даними слідства, під час окупації міста чоловік добровільно пішов на співпрацю з ворогом і влаштувався до створеного агресором «управління внутрішніх справ».

Там він на посаді «експерта» у складі «експертно-криміналістичного відділення» брав участь у фабрикуванні справ проти учасників руху опору в регіоні.

Для цього використовував «підкинуті» потерпілим «речові докази» для оформлення необхідних рашистам «експертних висновків».

Після звільнення міста зловмисник переховувався від правосуддя в одному з місцевих приватних будинків. Втім, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Йому загрожу до 15 років ув’язнення.

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