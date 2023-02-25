Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній два тижні і поки не прогнозується — Укренерго

Дефіцит потужності в українській енергосистемі відсутній вже два тижні поспіль і наразі не прогнозується. Про це повідомляє Укренерго.

«В енергосистемі працюють усі види електростанцій. Імпорт електроенергії здійснюється у незначних обсягах», — йдеться у повідомленні.

Ліміти споживання до областей не доводились, проте можливі відключення через пошкодження мереж у зв’язку з погіршенням погодних умов.

Також внаслідок обстрілів частково знеструмлені Нікополь та Марганець на Дніпропетровщині. Там, де дозволяє безпекова ситуація, проводяться ремонтні роботи.

Так само ще діють мережеві обмеження в Одесі, викликані значним пошкодженням енергетичної інфраструктури.

«Тому для уникнення перевантаження обладнання, яке залишилося в роботі, застосовуються графіки погодинних відключень», — повідомили в Укренерго.

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