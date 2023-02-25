У Чорному морі перебуває один фрегат з 8 «Калібрами» — Гуменюк

Російські війська активізували використання розвідувальних безпілотників та авіації, а також вивели у Чорне море фрегат з 8 «Калібрами».

Про це повідомила в ефірі телемарафону начальниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

За її словами ситуація залишається досить стабільною. Наразі в Чорному морі перебуває 9 кораблів, з яких один ракетоносій, споряджений 8 ракетами типу «Калібр».

«Вони від учора збільшили своє угруповання вдвічі, що може свідчити про підготовку до подальшого розширення корабельного угруповання. Вже сьогодні двічі лунала повітряна тривога, в тому числі й по всій території України, й по південних регіонах. Поки що не зафіксовано активності ракетоносіїв, але ми пильно за ними стежимо. Наразі є активність безпілотної розвідки та авіації», — розповіла Гуменюк.

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