Іран представив нову крилату ракету Paveh та пригрозив вбивством Трампу (фото)

Іран створив нову крилату ракету великої дальності, яка здатна уражати цілі на відстані до 1 650 кілометрів. Вона отримала назву Paveh.

Про це по місцевому телебаченню повідомив Командувач іранських Повітряно-космічних сил «Корпусу вартових Ісламської революції» Амір Алі Гаджізаде, пише Reuters.

Він заявив, що ракета значно посилить арсенал країни, проте не розкрив її характеристики окрім дальності.

Натомість Гаджізаде погрожував експрезиденту США Дональду Трампу і колишньому держсекретарю Майку Помпео, пояснивши це помстою за вбивство іранського генерала Касема Сулеймані.

«Ми прагнемо вбити Трампа, Помпео та командирів, які наказали вбити Сулеймані», — сказав Гаджізаде.

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