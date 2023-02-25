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Затримали «на гарячому»: начальник одеської митної лабораторії виявився хабарником

25.02.2023

СБУ затримала начальника одеського управління експертиз та досліджень спеціалізованої лабораторії Держмитслужби під час одержання чергового хабара.

За даними слідства, посадовець налагодив механізм вимагання грошей з бізнесменів. За хабарі він обіцяв імпортерам продовольчої продукції не створювати штучних перешкод під час досліджень якості іноземних товарів, які ввозяться в Україну.

Також чиновник «гарантував» підприємцям «прискорений» процес оформлення відповідної документації з позитивними висновками експертизи. За кожне «позачергове» дослідження вимагав $300.

При цьому щодня через митну лабораторію в Одесі проходили десятки представників комерційних структур, які переправляли іноземну продукцію в Україну.

Зазначається, що співробітники СБУ задокументували численні факти отримання хабарів чиновником і затримали його «на гарячому».

Наразі начальнику лабораторії повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Йому загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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