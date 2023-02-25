Затримали «на гарячому»: начальник одеської митної лабораторії виявився хабарником

СБУ затримала начальника одеського управління експертиз та досліджень спеціалізованої лабораторії Держмитслужби під час одержання чергового хабара.

За даними слідства, посадовець налагодив механізм вимагання грошей з бізнесменів. За хабарі він обіцяв імпортерам продовольчої продукції не створювати штучних перешкод під час досліджень якості іноземних товарів, які ввозяться в Україну.

Також чиновник «гарантував» підприємцям «прискорений» процес оформлення відповідної документації з позитивними висновками експертизи. За кожне «позачергове» дослідження вимагав $300.

При цьому щодня через митну лабораторію в Одесі проходили десятки представників комерційних структур, які переправляли іноземну продукцію в Україну.

Зазначається, що співробітники СБУ задокументували численні факти отримання хабарів чиновником і затримали його «на гарячому».

Наразі начальнику лабораторії повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Йому загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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