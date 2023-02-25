До нового пакету санкцій ЄС потрапили відповідальні за депортацію українських дітей — Боррель

Обмеження десятого пакету санкцій ЄС націлені на тих, хто відповідальний за депортацію українських дітей.

Про це у Twitter повідомив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

«У межах наших списків ми націлені на тих, хто відповідальний за депортацію та примусове усиновлення щонайменше 6000 українських дітей. Це явне порушення міжнародного права, в тому числі Женевської конвенції, про що я говорив учора в Раді Безпеки ООН», — розповів Боррель.

До списку потрапили 121 фізична та юридична особа, запроваджено нові обмеження на імпорт та експорт, а також включили заборони на російські пропагандистські ЗМІ.

Нагадаємо, ЄС планував ухвалити десятий пакет санкцій до річниці вторгнення рф, 24 лютого. Але узгодити нові обмеження не вдалося через Польщу, яка вимагала посилити обмеження.

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