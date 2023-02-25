«Наводив» артилерію рф на ЗСУ: СБУ затримала на Донеччині ворожого інформатора

Служба безпеки затримала ще одного інформатора розвідувального підрозділу окупантів, який збирав дані про українські сили на Донеччині.

Про це повідомили в СБУ.

За даними слідства, зловмисником виявився мешканець Мирнограду, який раніше проходив строкову службу в артилерійських підрозділах. Росіяни помітили його через прокремлівські дописи, які він поширював у забороненій соцмережі «Однокласники».

Після початку вторгнення представник розвідки рф залучив чоловіка до збору інформації. Завданням колаборанта було розвідувати місця базування підрозділів ЗСУ на Авдіївському напрямку.

Також зловмисник за власною ініціативою збирав інформацію про переміщення військ, розташування поряд із цілями противника цивільних та інфраструктурних об’єктів, а також рекомендував куди саме бажано поцілити.

Саме за координатами зрадника росіяни здійснювали артобстріли по бойових позиціях українських захисників.

Правоохоронці затримали колаборанта під час чергового сеансу зв’язку з «куратором». В оселі фігуранта знайшли мобільні телефони із доказами листування з агресором.

Зловмиснику повідомили про підозру за поширення інформації про переміщення ЗСУ. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває розслідування.

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