На Херсонщині загинули двоє фермерів, які підірвались на російській міні

Неподалік села Добрянка на Херсонщині двоє людей підірвалися на міні, залишеній окупантами.

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

Зазначають, що люди натрапили на міну, коли обробляли поле.

«Люди, що проігнорували попередження ДСНС, на жаль, загинули на місці від тяжких травм», — йдеться в повідомленні.

Також у Херсоні, поряд із річковим портом, на території своєї дачі на розтяжку натрапив 63-річний чоловік. Через отримані травми його госпіталізували.

Рятувальники вкотре закликали місцевих не пересуватись територіями, які повністю не обстежили на наявність вибухівки.

Раніше Chas News повідомляв, що через обстріл Херсона поранення отримали двоє працівників аварійно-рятувальної служби, які проводили роботи.

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