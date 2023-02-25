Китай виступив проти засудження війни рф проти України у комюніке на саміті G20

На саміті міністрів фінансів «Великої двадцятки», який відбувся в Індії, не погодили спільної заяви. Росія та Китай не погодили формулювання про війну в Україні.

Про це пише The Guardian.

У заяві Індії за підсумками зустрічі йдеться, що всі країни, окрім росії та Китаю, були готові «рішуче засудити» повномасштабне вторгнення в Україну.

Водночас у заяві Індії повторили формулювання з декларації листопадового саміту G20 на Балі. Зазначають, що захід «не є форумом для вирішення питань безпеки, але визнають, що вони можуть суттєво впливати на глобальну економіку

Як повідомляє Reuters, учасники саміту не дійшли згоди щодо декларації через слово «війна». Зокрема, Індія наполягала на тому, щоб не використовувати його у декларації.

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