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Інститут вивчення війни переконаний у перемозі України – Кулеба

25.02.2023

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляє, що американський аналітичний центр “Інститут вивчення війни” (ISW) переконаний у перемозі України.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляють Українська правда.

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Міністр повідомив, що в рамках поїздки до Брюсселя, Гааги та Нью-Йорка зустрівся з директоркою ISW.

Дослівно: “Це та сама організація з новинами від якої ви щоранку починаєте день. Вона вже рік панує в українських заголовках. І не дарма — експерти ISW регулярно надають якісний аналіз бойових дій, прогнози їх розвитку, коментують, відповідають, оновлюють карту.

Ми обмінялися думками, що ще і як можна зробити. Було приємно почути саме від Кімберлі, що ISW переконаний в перемозі України. Вдячний команді ISW за їхній внесок у нашу перемогу у війні за реальність”.

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