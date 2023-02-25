26 лютого 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 26 лютого

Сьогодні День опору окупації Криму. День встановили у 2020 році на честь проведення мітингу українців та кримських татар у 2014 році в Сімферополі. Вони виступили за підтримку територіальної цілісності України та проти окупації росією.

Також 26 лютого у Кувейті — День визволення, а у США — День розповідання казок та День особистого шеф-кухаря.

Яке релігійне свято 26 лютого

Сьогодні відзначають Прощену неділю. Традиційно вона припадає на останній день масляної. Сьогодні прийнято просити вибачення один у одного за всі образи.

Також у неділю, 26 лютого, віряни відзначають Мартинів день або Світлий день. Його заснували на честь дня пам’яті преподобного Мартиніана Кесарійського.

Хто святкує іменини 26 лютого

У неділю, 26 лютого, день ангела святкують Артем, Семен, Мартиріан, Євген, Тимофій, Стефан, Злата, Зоя, Світлана та Ганна.

Які історичні події відбулись 26 лютого

1616 — Галілео Галілей прийняв присуд інквізиції щодо відмови від теорії геліоцентризму, але нібито заявив: «Все ж таки вона обертається».

1878 — у Львові розпочався судовий процес над Іваном Франком, його підозрювали у пропаганді соціалізму.

1939 — за винесеним вироком Воєнної колегії Верховного суду СРСР у Москві розстріляно перших осіб УСРР та КП(б)У — Павла Постишева, Станіслава Косіора та Власа Чубара.

1952 — прем’єр-міністр Британії Вінстон Черчіль оголосив, що країна створила власну атомну бомбу.

2014 — День спротиву окупації Криму. У Сімферополі відбувся мітинг на підтримку територіальної цілісності України та проти проведення позачергової сесії Верховної Ради Криму.

Хто народився 26 лютого

1564 — Крістофер Марлоу, англійський поет та драматург, ймовірний співавтор Шекспіра.

1802 — Віктор Гюго, французький письменник.

1829 — Лівай Стросс, американський підприємець, який створив перші «блакитні джинси».

1932 — Джонні Кеш, американський музикант, двічі отримував премію «Греммі».

1933 — Любомир Гузар, Митрополит УГКЦ, кардинал Католицької церкви.

1954 — Майкл Болтон, американський співак, володар «Греммі».

1954 — Реджеп Таїп Ердоган, президент Туреччини з 2014 року.

1974 — Себастьєн Льоб, французький автогонщик, найтитулованіший раліст світу.

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