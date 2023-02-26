Повітряні сили розповіли, скільки знищили ворожих ракет та дронів-камікадзе

Українські військові з вересня 2022 року знищили понад 650 крилатих ракет та понад 610 дронів-камікадзе, якими війська рф били територією України.

Про це заявив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

«Ми отримали зенітні ракетні комплекси NASAMS, IRIS-T, Crotale, зенітні САУ Gepard та інші системи, що ефективно працюють на нашу Перемогу. Тільки з 11 вересня 2022 року знищено понад 650 крилатих ракет оккупантів і понад 610 іранських ударних дронів», — зазначив Олещук.

За словами командувача Повітряних сил ЗСУ, українські сили ППО очікують отримання зенітних ракетних комплексів Patriot і SAMP/T-MAMBA, які незабаром стануть на захист українського неба.

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