Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 26 лютого

За минулу добу українські військові знищили 660 російських загарбників та 6 танків.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні військові втрати ворога станом на ранок 26лютого орієнтовно склали:
- особового складу — близько 148130 (+660) осіб ліквідовано,
- танків — 3381 (+6) од,
- бойових броньованих машин — 6615 (+6) од,
- артилерійських систем — 2380 (+7) од,
- РСЗВ — 475 (+0) од,
- засоби ППО — 247 (+0) од,
- літаків — 299 (+0) од,
- гелікоптерів — 288 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2037 (+2),
- крилаті ракети — 873 (+0),
- кораблі /катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5242 (+7) од,
- спеціальна техніка — 230 (+0).
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