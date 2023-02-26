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Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 26 лютого

26.02.2023

За минулу добу українські військові знищили 660 російських загарбників та 6 танків.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні військові втрати ворога станом на ранок 26лютого орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 148130 (+660) осіб ліквідовано,
  • танків — 3381 (+6) од,
  • бойових броньованих машин — 6615 (+6) од,
  • артилерійських систем — 2380 (+7) од,
  • РСЗВ — 475 (+0) од,
  • засоби ППО — 247 (+0) од,
  • літаків — 299 (+0) од,
  • гелікоптерів — 288 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2037 (+2),
  • крилаті ракети — 873 (+0),
  • кораблі /катери — 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 5242 (+7) од,
  • спеціальна техніка — 230 (+0).

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