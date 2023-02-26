Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 26 лютого

За минулу добу українські військові знищили 660 російських загарбників та 6 танків.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні військові втрати ворога станом на ранок 26лютого орієнтовно склали:

особового складу — близько 148130 (+660) осіб ліквідовано,

танків — 3381 (+6) од,

бойових броньованих машин — 6615 (+6) од,

артилерійських систем — 2380 (+7) од,

РСЗВ — 475 (+0) од,

засоби ППО — 247 (+0) од,

літаків — 299 (+0) од,

гелікоптерів — 288 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2037 (+2),

крилаті ракети — 873 (+0),

кораблі /катери — 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 5242 (+7) од,

спеціальна техніка — 230 (+0).

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.