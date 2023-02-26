Окупанти знову накрили вогнем Херсонщину: є загиблі та поранені

Російські окупанти за минулу добу 78 разів обстріляли Херсонську область. Загарбники гатили з РСЗВ, артилерії, мінометів, танків та безпілотників.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Зокрема, росіяни 13 разів атакували Херсон. Вони били по житлових кварталах міста. Російські снаряди поцілили в житлові будинки та територію підприємства.

За минулу добу у Херсонській області через російську агресію загинули двоє людей, ще семеро отримали поранення різного ступеня тяжкості.

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