У Бєлгородській області рф озброєний мобілізований втік з військової частини

У Бєлгородській області росії розшукують озброєного мобілізованого. Він втік з військової частини.

Про це повідомляє ASTRA.

Подія сталася близько півночі 24 лютого. За даними ЗМІ, російські силовики розшукують 30-річного єфрейтора, який був мобілізований у Нижньому Новгороді у жовтні 2022 року.

Він втік з військової частини №53359, яка базується у Грайворонському районі Бєлгородської області. Мобілізований покинув частину, прихопивши автомат Калашникова.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Луганській області російський мобілізований втік з автоматом з військової частини.

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