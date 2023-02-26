Українці обміняли вже понад 7 мільйонів старих ламп на LED

Українці обміняли вже понад 7 млн старих ламп на LED-лампи.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».
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«У межах програми ЄС та уряду понад мільйон українців вже скористалися безкоштовним обміном старих ламп розжарювання на нові енергозберігаючі LED-лампи. Від старту програми 30 січня громадяни обміняли більш як 7 млн ламп. Водночас значну частину енергозберігаючих лампочок споживачі замовляють через застосунок «Дія», – ідеться в повідомленні.
Зазначається, що задля підтримки енергетичного фронту України Євросоюз профінансував закупівлю 35 млн LED-ламп. Крім того, ще 5 млн енергоощадних лампочок Україна отримала від Франції.
Кінцева мета програми – реалізувати заміну 50 млн ламп розжарювання на нові енергозберігаючі лампи, які мають суттєво скоротити споживання електроенергії населенням. Таким чином, планується охопити близько 10 млн українців, кожен з яких може обміняти по 5 LED-ламп в одні руки.
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