Палац графів Шенборнів на Закарпатті внесуть до Держреєстру нерухомих пам’яток

У Закарпатській області прокуратура домоглася внесення Палацу графів Шенборнів до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, ухвалена Верховним Судом постанова вже набула чинності та не може бути оскаржена.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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Як нагадали в ОГП, улітку 2021 року Мукачівська окружна прокуратура звернулася з позовом до Закарпатського окружного адміністративного суду з метою збереження культурної спадщини. На той час позовні вимоги прокурора були задоволені в повному обсязі, бездіяльність органу місцевого самоврядування в частині невиконання вимог законодавства щодо виготовлення облікової документації на об’єкт суд визнав протиправною та зобов’язав селищну раду зробити все необхідне.

Тоді ж була задоволена вимога щодо подання пропозицій про внесення Палацу графів Шенборнів до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, однак за апеляційною скаргою відповідача Восьмий апеляційний адміністративний суд це рішення скасував. Натомість була прийнята нова постанова з відмовою в задоволенні позову.

“Послідовно відстоюючи свою позицію, обласна прокуратура звернулася зі скаргою до Верховного Суду. Постанову скасовано, а рішення Закарпатського окружного адміністративного суду залишив у силі. Постанова вже набрала законної сили та не підлягає оскарженню”, — зазначили в Офісі генпрокурора.