ЗСУ розбили під Вугледаром елітних російських морпіхів — розвідка Британії (фото)

Російська морська піхота у Донецькій області під Вугледаром зазнала серйозних втрат. Командування рф заповнило втрати недосвіченими мобілізованими.

Про це повідомляє Міноборони Британії.

Британська розвідка оприлюднила знімок з супутника, зроблений на Вугледарському напрямку. На зображенні видно знищену російську техніку, яка, ймовірно, належала до 155-ї бригади морської піхоти.

Ця бригада вважається елітним військом у російської армії. Проте на відміну від повітрянодесантної піхоти 155-а бригада не була розгорнута в Україні як єдине велике угруповування.

«Є реальна ймовірність того, що підрозділи 155-ї бригади знову будуть кинуті в нові атаки біля Вугледара», — зазначається у повідомленні.

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