Фільм “Рік” Дмитра Комарова дивитися онлайн – ВІДЕО

Дмитро Комаров був першим журналістом, який на власні очі побачив та зафільмував жахіття щойно звільнених Бучі, Ірпеня та Гостомеля. Він бачив перші емоції людей одразу після деокупації Київщини, Харківщини, Херсонщини.

Про це повідомляє Amazing Ukraine.

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Документальний проект «Рік» від команди «Світу навиворіт» – це авторський погляд Дмитра Комарова на війну з тих ракурсів, які не побачиш в новинах. Унікальні, рідкісні, ексклюзивні коментарі від тих, чиїми руками та розумом твориться наша майбутня перемога.

Головні герої проєкту Дмитра – як прості українці, які вже рік щодня героїчно показують свою силу та міць, так і високопоставлені особи – Міністр оборони України Олексій Резников, начальник ГУР МО Кирило Буданов, генерал-полковник Олександр Сирський, командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтинант Микола Олещук.

РІК – авторський документальний проєкт Дмитра Комарова, Частина перша РІК – авторський документальний проєкт Дмитра Комарова, Частина друга