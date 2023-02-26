У Хорватії вийшла друком антологія української поезії «Поетичний літопис війни»

У Хорватії побачила світ двомовна добірка української поезії “Ukrajina 2022: pjesnički ljetopis rata” («Україна 2022: поетичний літопис війни»).

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Читомо.

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Видавець антології — Хорватський PEN-центр, а ініціатор видання — голова центру, хорватський поет Томіца Байсич.

Книжка містить 50 віршів 25 українських поеток і поетів. Її структура відповідає задуму поетичної хроніки 2022 року: основну частину антології складають поезії, написані з 24 лютого до 24 серпня 2022 року, представлені в хронологічному порядку.

Передує «літопису» своєрідний пролог – частина «Три молитви», до якої увійшли вірші «Молитва» Юрія Іздрика, «Молитва» Любові Якимчук та «Порятуй їх. Маріє..» Мар’яни Савки, написані в різні періоди найновішої історії України.

Завершує збірку вірш «Доки тебе стереже твоя спрага…» Сергія Жадана, написаний у 2015 році. Це дозволяє трактувати поетичну хроніку як таку, що не прив’язана до дат календаря.

Крім віршів згаданих поетів, до антології також увійшли поетичні твори Катерини Міхаліциної, Дарини Гладун, Галини Крук, Юлії Мусаковської, Маріанни Кіяновської, Остапа Сливинського, Ії Ківи, Олега Коцарева, Павла Коробчука, Ірини Шувалової, Ірини Вікирчак, Олени Степаненко, Івана Андрусяка, Лесика Панасюка, Елли Євтушенко, Вікторії Амеліної, Анни Ютченко, Олафа Клеменсена, Павла Матюші, Лілії Бомко, Ростислава Кузика.

Упорядкувала видання і переклала поезію хорватською Алла Татаренко. Вона є також авторкою передмови «Поезії болю і віри». В оформленні видання використані малюнки Катерини Міхаліциної.

Придбати книжку можна за посиланням. Її вартість — 17 євро (130 грн).