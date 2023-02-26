Омбудсмен назвав кількість політвʼязнів, яких утримує росія

Від початку окупації Криму політв’язнями Кремля стали 180 людей, 116 із яких — кримські татари.

Про це у Telegram повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у День спротиву окупації АР Крим та міста Севастополя 26 лютого. Цього дня у 2014 році в Сімферополі відбувся масовий мітинг на підтримку територіальної цілісності України.

За словами Лубінця, росія не припиняє жорсткі репресії та переслідування українських громадян у тимчасово окупованому Криму. Йдеться про незаконні обшуки, сфабриковані кримінальні справи та надумані вироки.

«Кричущим порушенням Росією основоположних прав людини і норм міжнародного права стала нещодавня загибель у застінках Кремля двох закатованих політв’язнів — Костянтина Ширінга та Джеміля Гафарова. Їм не надали необхідної медичної допомоги», — висловився Лубінець.

Однак він переконаний, що навіть така висока плата за право жити у вільній, незалежній та суверенній державі не зупинить український народ.

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