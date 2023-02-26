Два українські фільми отримали нагороди на кінофестивалі Берлінале

Українські фільми «Це побачення» та «Прокидаючись у тиші» отримали нагороди на престижному кінофестивалі Берлінале у Німеччині.

Про це повідомили у Держкіно.

Українсько-німецький документальний фільм «Прокидаючись у тиші» отримав спеціальну нагороду за найкращу короткометражку у програмі Generation Kplus, а також €2,5 тис. євро від німецької благодійної організації для дітей Deutsches Kinderhilfswerk.

У цьому фільму війну показують очима українських біженок та їхніх дітей, які вимушено переїхали в Німеччину.

«Легка інтимність цього фільму є свідком тривалої радості, сили та невинності на тлі глибокої втрати. Ми були зворушені впевненим підходом фільму. Він потужно пробуджує відчуття місця та історії, оскільки пропонує важливий знімок актуального сьогодення», — прокоментували в журі.

Фільм «Це побачення» отримав спеціальну відзнаку Міжнародного жюрі. Це кіно про про життя у Києві під час повномасштабного вторгнення. У журі стрічку порівняли з однойменним короткометражним фільмом Клода Лелуша.

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