Примирення між Україною та росією в найближчі 100 років неможливе — Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про перспективи подальшого розвику відносин між росією та Україною.

Про це йдеться в його інтерв’ю німецькому виданню Focus.

Шмигаль заявив, що Україна не піде ні на які компроміси у війні з рф: «Єдиний компроміс — повне виведення російських військ з України в межах кордонів 1991 року. Росіяни повинні припинити стріляти, зупинити агресію і покинути нашу територію».

Не згоден Київ і на замороження конфлікту. Шмигаль зазначив, що це лише призведе до ще однієї великої війни. Можливості примирення з росіянами український прем’єр поки не бачить.

«Примирення, співпраця, — ні, не в найближчі сто років. росія повинна спочатку змінитися, бути демократизованою, демілітаризованою і денуклеаризованою», — наголосив політик.

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