Президент росії володимир путін заявив, що «Захід має одну ціль — ліквідувати російську федерацію».

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

За словами лідера окупантів, Захід міг би прийняти рф в сім’ю цивілізованих країн «тільки по частинах». Путін також вважає, що якщо російська федерація розпадеться, народ росії не збережеться — «будуть московити, уральці та інші».

Про те, що Захід «бореться з рф руками українців», президент країни-агресорки заявляв і під час свого звернення до Федеральних зборів.

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