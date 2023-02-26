У Польщі зіткнулись два мікроавтобуси з українцями. Госпіталізовані п’ять людей

У Польщі, в Підкарпатському воєводстві, сталася ДТП за участю двох мікроавтобусів, де всі пасажири були громадянами України.

Про це повідомляє RMF24.

У польській поліції заявили, що аварія сталась близько 4 ранку 26 лютого в районі села Заблотце, неподалік від прикордонного пункту пропуску Корчова.

Пасажирами мікроавтобусів були 12 громадян України. За попередніми даними, водій Renault Master врізався у Mercedes Sprinter, який їхав попереду. Останній влетів у перепону та перекинувся на бік.

Медики госпіталізували п’ятьох пасажирів обох транспортних заосбів. Обидва водії були тверезими під час ДТП.

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