Українські інструктори з вогневої підготовки завершили навчання у Литві (фото)

У Литві відбувся перший в історії Збройних Сил України випуск інструкторів з вогневої підготовки І-ІІІ класу.

Про це повідомили в Міністерстві оборони.

Українські військові проходили підготовку в Литовській Республіці, де отримали важливі знання та вміння з правил поводження зі зброєю та методичних підходів до навчання особового складу володінню різними видами стрілецької зброї.

З успішним закінченням навчання українців привітав особисто Вальдемар Рупшис, Головнокомандувач Збройних сил Литовської Республіки.

Нещодавно у Литві завершили збір коштів на радіолокаційні станції для України. Литовці зібрали €14 млн.

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