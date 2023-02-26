Білоруські опозиціонери повідомляють про вибухи на аеродромі «Мачулищі»

У білоруській опозиційній організації BYPOL повідомили, що вранці 26 лютого на воєнному аеродромі «Мачулищі» пролунали вибухи.

Це летовище розташоване за 12 км від Мінська і саме з нього регулярно злітають російські літаки МіГ-31К, через які по всій Україні оголошують повітряну тривогу.

За даними опозиціонерів, отриманими від учасників плану «Перамога», на аеродромі пролунали два вибухи. У результаті нібито були пошкоджні російський воєнно-транспортний літак та снігоприбиральна техніка.

Місцеві повідомляють про велику кількість військових та екіпажів ГАІ, які перевіряють всі автомобілі в районі аеродрому.

Також нагадаємо, що кілька вибухів пролунали у Маріуполі. Місто більше «не є абсолютно недосяжним» для українських військових.

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