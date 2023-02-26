Міністр оборони Естонії прибув до України та оголосив про новий пакет допомоги

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур прибув з візитом до Києва, де оголосив про пакет військової допомоги для Сил спеціальних операцій України (ССО).

Про це повідомляє оборонне відомство Естонії.

До партії зброї входять автомати, пістолети, безпілотні літальні апарати, тепловізори, генератори та зарядні пристрої, а також одяг. Окрім цього Певкур передав Олексію Резнікову символічний ключ від третього військового шпиталю, який відправлять в Україну.

«Переоцінити допомогу Естонії важко. Тільки уявіть — загальна сума допомоги Україні від Естонії уже перевищила 1% ВВП!», — написав міністр оборони України

Тим часом у Литві відбувся перший в історії Збройних Сил України випуск інструкторів з вогневої підготовки І-ІІІ класу.

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